Владимир Кехман стал новым генеральным директором МХАТ имени Горького

В руководстве МХТ имени Горького произошла перестановка: на пост генерального директора театра назначили бизнесмена, художественного руководителя Михайловского театра Владимира Кехмана. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры России.

«Кадровые изменения затронули и МХАТ имени Горького. Владимир Кехман назначен генеральным директором театра. При этом, он продолжит работать в качестве художественного руководителя Михайловского театра», — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе добавили, что на должность худрука Новосибирского государственного театра оперы и балета, которую до нового назначения занимал Кехман, поставили дирижера Дмитрия Юровского.

В Минкультуры выразили надежду, что знания и опыт Кехмана помогут привести театр в порядок и поддержать хорошие отношения и творческую атмосферу в коллективе. Ранее стало известно, что художественным руководителем МХТ имени Чехова стал Константин Хабенский.