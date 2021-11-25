Молельную комнату с мощами нашли во МХАТе. Святыни иногда хранят в домах, но не на работе

В МХАТ имени Горького обнаружили молельную комнату с мощами. Ее создал бывший генеральный директор театра Эдуард Бояков на месте зоны отдыха для водителей. Хотя к обустройству молелен особых правил нет, далекий от церкви человек правильно оборудовать такое помещение сумеет вряд ли.

Комнату с иконами и лампадами обнаружили во время освещения МХАТа после ухода Боякова, рассказал РЕНТ ТВ нынешний гендиректор театра Владимир Кехман. У нового руководства и священников, по его словам, наличие такого помещения вызвало непонимание.

«Первый вопрос был — „кто благословил сделать это в театре?“. Ответа на этот вопрос нет», — сказал Кехман.

Украсили комнату, служившую местом отдыха для водителей, иконами и молитвенными текстами. На стену повесили напоминание о значимых датах в церковном календаре. В молельне даже была шкатулка с мощами Святых Угодников Божиих.

Две иконы и мощи театру передали из храма святителя Николая Чудотворца в Санкт-Петербурге по просьбе Боякова. Настоятель уже попросил Кехмана вернуть ковчег и изображения святых.

Без благословения, но с церковной практикой

Ректор Института христианской психологии, священник и писатель Андрей Лоргус в беседе с «360» признался, что раньше не сталкивался с подобными ситуациями.

«Обычно это хранится в церкви или каких-то особенных помещениях, приближенных к церкви. Но вот чтобы в какой-то производственной комнате… Я такого не слышал», — сказал он.

Лоргус пояснил, что к молельням не предъявляют особых правил. Их организация зачастую зависит от степени просвещенности человека и его близости к священнику, духовнику или епископу.

Чтобы такое организовать, особого благословения не нужно. Хотя обязательно необходим кто-то, кто знает, как это обустроить. Человек, далекий от церкви, не сможет сделать правильно Андрей Лоргус ректор Института христианской психологии, священник

Минимальные требования по расположению икон и мощей действительно существуют, добавил священник. Однако главным остается понимание по предназначению комнаты и ее использованию. Там должно быть чисто и аккуратно. Посещающим молельню людям не следует в ней материться и необходимо соблюдать библейские правила поведения.

«Ничего особенного, но все-такие минимальные требования поведения есть. Тут не богословская помощь нужна, а, скорее, церковной практики», — пояснил Лоргус.

Опасности в том, что комнату посещают разные люди, нет. Писатель не увидел ничего страшного и в искажении восприятия от увиденного «о церкви, религии, верующих».

«У людей много чего искаженного в голове. <…> Многие и так смотрят на иконы как на картины. Ходят в музеи», — заметил он.

Тем не менее за состоянием мощей нужно следить. И делать это должен тот, сказал Лоргус, кто принес и расположил святыню.

«У меня есть несколько примеров людей, которые хранят мощи дома. Это и раньше было принято, существует в Европе. Люди в верующих семействах хранят по 400, 500, 600 лет реликвии. Во многих европейских домах подобное принято. Домах, но не работе! Такого я не слыхал», — заключил Андрей Лоргус.