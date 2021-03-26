Картина Ван Гога «Уличная сцена на Монмартре» ушла с молотка за 13 млн евро

Картину нидерландского художника-постимпрессиониста Винсента Ван Гога «Уличная сцена на Монмартре» продали на аукционе в Париже за 13 миллионов евро. Торги начались со стартовой суммы в пять миллионов.

Художник написал картину в 1887 году, когда жил со своим братом Тео в Париже. На ней изображен символ улицы — ветряная мельница Moulin de la Galette.

С 1920 года она находилась в частной коллекции. Картину до этого года нигде не экспонировали. Перед аукционом ее выставляли в картинных галереях Амстердама и Гонконга.

«Уличная сцена на Монмартре» ушла с молотка за 13 091 250, сообщили на сайте аукционного дома Sotheby’s.

В начале марта за 10,4 миллиона долларов продали набросок картины «Молодая японка», сделанный художником в 1888 году.

В марте прошлого года картину Ван Гога «Весенний сад, пасторский сад в Нюэнен весной» украли из закрытого на карантин нидерландского музея Зингера Ларена.