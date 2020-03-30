Картину Ван Гога украли из закрытого на карантин музея в Нидерландах
Тягу к прекрасному не остановит даже коронавирус. Особенно если это грабители музеев. Эту истину подтвердили неизвестные, которые ночью проникли в нидерландский музей Зингера Ларена и вынесли оттуда картину Ван Гога «Весенний сад, пасторский сад в Нюэнен весной». Об этом сообщило Associated Press.
При этом сам музей был закрыт для посетителей из-за распространения коронавируса. По данным полиции, для того, чтобы проникнуть внутрь, грабители выбили стеклянную дверь. Когда правоохранители прибыли на место из-за сработавшей сигнализации, преступники уже исчезли, прихватив картину.
Полиция начала изучать видео с камер наблюдения. Стоимость украденной работы неизвестна. Однако в 2018 году картина Ван Гога «Женщины в дюнах за починкой сетей» ушла на аукционе за семь миллионов евро.