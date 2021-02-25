Никогда не выставлявшуюся картину Ван Гога покажут в Париже

Картину французского художника Винсента Ван Гога «Уличная сцена в Монмартре», которую до сих пор нигде не экспонировали, выставят на торгах Sotheby’s в Париже. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ARTnews.

Полотно сначала покажут в картинных галереях Амстердама и Гонконга, а потом выставят на торги аукционного дома Sotheby’s.

«Очень немногие картины Ван Гога монмартского периода остаются в частных коллекциях, а не в престижных музейных собраниях по всему миру. Появление на рынке работы такого калибра из такой легендарной серии, вне сомнения, может рассматриваться как очень значимое событие», — говорится в сообщении.

Ван Гог нарисовал «Уличную сцену в Монмартре» в 1887 году, когда жил в Париже вместе со своим братом Тео. На ней изображен символ улицы — ветряная мельница Moulin de la Galette. Полотно хранилось в частной коллекции с 1920 года.

Предварительная стоимость картины — пять-восемь миллионов евро. Торги пройдут 25 марта, написал сайт радиостанции «Говорит Москва».