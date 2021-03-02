Набросок картины Ван Гога продан за 10 млн долларов

Набросок картины под названием «Молодая японка», сделанный Винсентом Ван Гогом, был продан за 10,4 миллиона долларов. Это рекорд для работ художника. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на акционный дом Christie’s.

Информации ни о продавце, ни о покупателе нет. Уточняется, что художник создал полотно в 1888 году.

«Технически новаторский с поразительно разнообразным диапазоном штрихов, линий и точек, этот портрет отражает саму суть модели, которая ему позировала», — говорится в сообщении.