Эксклюзив 20 декабря 2023, 01:10 «Искусство никому ничего не должно». Сценарист «Слова пацана» признался, что боится доброго кино Сценарист Золотарев заявил, что словосочетание «доброе кино» стало ругательством Скриншот трейлера сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

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Прогремевший на всю Россию сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» вызвал неоднозначную реакцию в обществе и породил споры о том, что на самом деле можно считать искусством. Сценарист Андрей Золотарев в интервью «360» отметил, что снимать позитивные фильмы нужно, но словосочетание «доброе кино» давно стало чуть ли не ругательством.

«Мне кажется, что искусство никому ничего не должно. Если кому-то кажется, что кинематограф должен снимать позитивное, то я совершенно не возражаю», — заметил он.

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Золотарев напомнил, что скоро выйдет новая часть трилогии «Лед», сценарий к которой тоже написал он. И там речь далеко не про злодеев и бандитов: история как раз придется по душе любителям добрых кинолент.

«Но слово „позитивное“ тоже очень странное. Я боюсь словосочетания „доброе кино“: оно стало ругательным, к сожалению. „Доброе кино“ так себе звучит, если честно, потому что многие люди приходят и снимают доброе кино очень плохо. Потом это доброе кино никто не смотрит, не потому что доброе кино — это плохо, а просто потому что его плохо делают», — заключил он.

После выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» общественники обращались в Роскомнадзор с просьбой проверить проект, в итоге нарушений действующего законодательства в нем не нашли.

Режиссер Никита Михалков отмечал, что призывы запретить сериал — огромная глупость. А музыкальный продюсер Максим Фадеев после просмотра «Слова пацана» вспомнил лихую молодость.