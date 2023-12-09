Важное 09 декабря 2023, 14:05 Нарушений закона в сериале «Слово пацана» не нашли Депутат Орлова: Роскомнадзор не нашел нарушений в сериале «Слово пацана»

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Проверка Роскомнадзором сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» не нашла нарушений действующего законодательства России. Об этом сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по налогам и сборам Наталья Орлова.

Она подчеркнула, что сама направила запрос в надзорное ведомство и получила ответ.

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«Мне сообщили, что, многосерийный фильм „Слово пацана. Кровь на асфальте“ распространяется на платформах Wink и START со знаком информационной продукции „18+“», — заявила Орлова в комментарии «ФедералПресс».

Депутат добавила, что специалисты Роскомнадзора также проанализировали все пять серий проекта и не нашли никаких нарушений закона.

Наталья Орлова призналась, что сам сериал еще не смотрела, но теперь обязательно ознакомится с его содержанием.

Еще один автор инициативы проверки сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» сотрудниками Роскомнадзора и Следственного Комитета председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина в беседе с «360» заявила, что цели запрета проекта нет. Она пояснила, что проверка нужна для корректировки закона о защите нравственности детей.

Депутат подчеркнула, что сериал, несмотря на возрастную маркировку «18+» находится в свободном доступе и его смотрят несовершеннолетние, которые потом копируют поведение главных героев — хулиганов 80-х годов. Останина добавила, что показывающие сериал платформы закон не нарушили, но вопрос об ограничении доступа детей к такому контенту нужно ограничить.

Кроме критики сюжета сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» претензии появились и к его создателям. Участник группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов рассказал, что встречался с казанскими хулиганами в 80-е и они сильно отличаются от героев, которых показали в сериале.

Он подчеркнул, что участники казанских группировок не слушали песни группы «Ласковый май», которые звучат практически в каждой серии, а также не нападали на школьных учительниц.

Внимательные зрители нашли и другие ошибки, которые допустили создатели популярного проекта.