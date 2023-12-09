Знаменитости 09 декабря 2023, 23:20 Никита Михалков назвал «говно-родителями» выступающих против сериала «Слово пацана» Михалков назвал призывы запретить сериал «Слово пацана» глупостью РИА «Новости»

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Призывы запретить показ сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» являются огромной глупостью, ведь картина основана на исторических событиях. Об этом кинорежиссер Никита Михалков заявил в интервью ТАСС.

Он отметил, что сериал основан на исторической правде, а темы, которые в нем подняли, являются важными для зрителей.

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«Людям надо понимать и объяснять — вот что было, чего не должно было быть», — сказал сценарист.

Михалков также высказался об опасениях некоторых взрослых, что сериал может оказать негативное влияние на школьников. Он напомнил, что родители отвечают за воспитание своих детей.

«И если ваши дети, посмотрев на это, станут такими, значит вы — говно-родители», — пояснил он.

По словам Михалкова, каждому человеку необходимо научиться говорить и слушать правду, чтобы уметь извлекать уроки.

Выход сериала Жоры Крыжовникова вызвал небывалый резонанс. Общественники обратились в Роскомнадзор с просьбой проверить проект. Однако надзорное ведомство не нашло нарушений действующего законодательства в «Слове пацана».