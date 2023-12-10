Знаменитости 10 декабря 2023, 00:02 «Два ножевых ранения». Максим Фадеев вспомнил молодость после просмотра «Слово пацана» Продюсер Фадеев признался, что состоял в подростковой банде в Кургане РИА «Новости»

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Музыкальный продюсер Максим Фадеев после просмотра сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» признался, что сам в молодости состоял в подобной «банде». Об этом музыкант рассказал в своем Telegram-канале.

По словам продюсера, который вырос в Кургане в маленьком поселке Энергетики, участники его банды называли себя «компанией». Он отметил, что судьба у его детских друзей сложилась по-разному и ему повезло, что он свернул на «кривую» дорогу.

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«Я вырос на улице, мы жили в коллекторах, дрались „стенка на стенку“. Моя память о том времени — два ножевых ранения», — написал продюсер.

По мнению музыканта, такие сериалы нельзя запрещать, потому что они являются частью российской истории. В 90-е годы подростки присоединялись к таким «бандам» лишь потому, что у них не было других занятий.

Он также отметил, что в современном мире имеются и другие негативные факторы, разрушительно влияющие на детскую психику. Это новости без цензуры и сайты, которые подростки могут посещать без каких-либо ограничений.

Ранее кинорежиссер Никита Михалков заявил, что призывы запретить показ сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» являются огромной глупостью. По его мнению, фильм основан на исторической правде, а темы, которые в нем подняли, являются важными для зрителей.