Культура 10 марта 2023, 08:50 «Хватает пропаганды». Зрители премии «Оскар» обрадовались отсутствию Зеленского Читатели Variety поддержали решение не пускать Зеленского на церемонию «Оскар» flickr

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в выступлении на церемонии награждения премии «Оскар». Читатели американского журнала Variety в Twitter обрадовались такому решению киноакадемии.

Издание рассказало, что второй год подряд Американская академия кинематографических искусств и наук пренебрежительно отозвалась о Владимире Зеленском. Он надеялся вслед за дистанционным выступлением на Берлинском кинофестивале получить виртуальное место в трансляции вручения «Оскара» на ABC 12 марта, но получил отказ. Подписчики с радостью приняли такую новость. Интернет-пользователь с ником LaReinaCreole написал, что не хотел бы видеть этого политика на выступлении, а TheNameIsDalt0n назвал это редкой победой киноакадемии.

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«И так хватает пропаганды с Top Gun 2 на церемонии вручения „Оскара“», — написал GnarlonRando.

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ErickWeber объяснил отказ тем, что организаторы учли опыт коллег — зрители церемонии премии «Золотой глобус» сдержанно отреагировали на выступление Владимира Зеленского. Читатель с ником rezzyredhonky пошутил, что отсутствие выступления украинского президента — единственное, ради чего стоит посмотреть вручение «Оскара».

Ранее итальянцы выступили против речи Владимира Зеленского на музыкальном фестивале «Сан-Ремо». Петицию подписали десятки тысяч человек.