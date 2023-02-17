Культура 17 февраля 2023, 12:27 Немцы отчитали Зеленского за речь перед кинематографистами Читателей Die Welt возмутились тем, что президент Украины Зеленский выступил на Берлинале Официальный сайт президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский выступил на открытии Берлинского международного кинофестиваля и призвал индустрию не оставаться в стороне от конфликта. Под статьей об этом читатели Die Welt раскритиковали его за слишком частое появление на публике.

Берлинале-2023 открылся 16 февраля, Владимир Зеленский принял участие в церемонии в формате видеосвязи. Он обратился к кинематографистам и артистам, призвал их отказаться от нейтралитета и поддержать Украину. Немецкая газета написала об этом статью, в комментариях к которой читатели раскритиковали политика.

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«Нет такого события, где бы [Владимир] Зеленский не радовал нас своими нравоучительными речами», — написал один из них.

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Его поддержали другие интернет-пользователи. Они заявили, что Украина не должна играть первую скрипку и всегда находиться в центре внимания, а ее президент — выступать абсолютно на каждом мероприятии. Некоторые в штуку пригласили Владимира Зеленского на детский утренник и предложили вручить ему «Золотого медведя».

Берлинский кинофестиваль впервые за последние два года пройдет без ковидных ограничений, уточнил РБК. В программу вошли не меньше семи фильмов с Украины и о ней, а вне конкурса состоится премьера документального фильма Шона Пенна «Суперсила» (Superpower) по итогам поездок в страну.