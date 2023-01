Эксклюзив 12 января 2023, 16:31 🎪 Пигмей на заклание. Как Зеленского по манежу водили Писатель Беседин рассказал, как из президента Зеленского сделали циркового зверя Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз выступил перед широкой публикой на Западе. На этот раз онлайн-трибуну ему предоставили организаторы 80-й церемонии вручения премии «Золотой глобус» за заслуги в области кинематографа и телевидения, которая прошла 10 января. Прошлой весной глава киевского режима хотел вещать на «Оскаре», однако слова ему так и не дали. Писатель Платон Беседин в эксклюзивной колонке для «360» рассказал, как из президента сделали настоящего циркового зверя.

Что чувствует животное, когда его выводят на цирковой манеж? Что чувствует этот зверь, когда его заставляют боксировать, выполнять разные трюки, прыгать сквозь кольца? Зрители, сидящие в зале, аплодируют, улюлюкают. Понимает ли животное, что эти овации не ему вовсе? Так что оно чувствует?

Полагаю, об этом следовало бы спросить украинского президента Владимира Зеленского. Ведь последние месяцы его водят по разным площадкам/манежам для произнесения соответствующих речей и выполнения соответствующих трюков. Понимает ли он, что это лишь роль, которую ему уготовало играть руководство глобального (и глобалистского тоже) цирка? Как в той песенке Kiss: «You’re in the psycho circus! I say welcome to the show!»

Есть, правда, разница. У животного нет вариантов — оно обречено развлекать толпу. У Зеленского же выбор был. Какой-никакой, но выбор. Впрочем, он же поначалу хотел сбежать, но ему не дали, а после начались все эти его эпические пресс-конференции, на которых плохо соображающий, где он и кто он, актер, играющий президента, проговаривал заученный текст ответов на заранее подготовленные вопросы.

Так, собственно, происходила «обкатка». Как говорят в шикарной ленте «Не смотрите вверх» доктору Рэндаллу Минди (Леонардо ди Каприо): «Вам нужна медиаподготовка». Это была именно она — причем в финальной стадии.

В Киеве я несколько раз пересекался по работе с Владимиром Александровичем, он действительно талантливый человек. Страх же сделал его втройне усердным. Подготовка кончилась. Дальше начались большие гастроли украинского президента.

Где он только ни выступал! Ну точь-в-точь цирковое животное. На днях, к примеру, разразился речью на премии «Золотой глобус». Пообещал, что третьей мировой войны не будет. Дай Бог, чтобы подобное он вещал не от себя.

Вообще правильно говорят, что жизнь фантастичнее вымысла, но во много она только подражает искусству. Никогда бы актер и кинопродюсер Зеленский не попал бы на «Золотой глобус», а вот как исполнитель роли президента там очутился.

Благодарить хозяев надо. Подобострастно благодарить.

Однако беда в том, что Зеленский — я знаю, о чем говорю — безумно тщеславен и амбициозен. Потому он очень быстро уверовал в собственное величие — оттого порою «страшно» топает ножкой, утирая нос, когда ему не дают выступить где-то. То на премию «Оскар» не пустят, то на финал чемпионата мира по футболу в Катаре. Как так?! Возмущается Зеленский — и, похоже, действительно, не понимает, что любая роль обязательно заканчивается. И актер будет разжалован, как только в том будет нужда. Вот тогда мы увидим настоящего Зеленского — истеричного, нервного, чем-то похожего на Саакашвили (как тот кончил?).

Этот же Зеленский, нынешний, играет то, что ему приказали играть. Ведь шоу должно продолжаться. Таков дух времени, таковы его правила, когда из грязи лепят князей. Я бы тут эсхатологично добавил — лепят князей, присягающих Князю мира Сего. И так, как мельчает все: люди, ценности, мечты — на роль эту назначают пигмеев, будто доказывая, что личность значения не имеет, а важны лишь медиатехнологии и PR.

Вот где парадокс, вот где трагедия: мы смотрим на, так кажется, власть имущих, но часто они лишь куклы — вроде тех, которых быстро надувают на соответствующие мероприятия. В реальности они всего лишь пигмеи, но очень злобные, горделивые, а оттого не понимающие, что скоро они сдуются и от них не останется ничего.

Почти ничего. Разве что пара мемов и смешных картинок — тоже в духе времени. Впрочем, тут Зеленский может быть спокоен: такого «добра» он наплодил достаточно.