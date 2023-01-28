Мир 28 января 2023, 04:11 Итальянцы выступили против обращения Зеленского на музыкальном фестивале «Сан-Ремо» Более 30 тысяч итальянцев подписали петицию против обращения Зеленского в Сан-Ремо РИА «Новости»

Читать 360tv в

Итальянцы создали петицию против выступления на музыкальном фестивале «Сан-Ремо» украинского президента Владимира Зеленского. Петицию подписали больше 31 тысячи человек, документ разместили на новостном портале byoblu.

Организаторы фестиваля в Сан-Ремо заявили, что в заключительный день музыкального конкурса 11 февраля покажут видеообращение президента Украины Владимира Зеленского. Итальянцы выступили против, инициаторы заявили, что «музыка не должна иметь ничего общего с военной пропагандой».

Реклама

«Драма в его (Зеленского — прим.ред.) стране — не что иное, как эпилог гораздо более продолжительного конфликта, такого как конфликт в Донбассе, который помогли разжечь крупные государства НАТО», — говорится в обращении.

Среди подписавших петицию — известные журналисты, политики, преподаватели университетов, бывшие депутаты. Они заявили, что фестиваль показывает на международной арене культурный облик Италии.

«Италия должна немедленно выйти из конфликта, прервав любую прямую или косвенную помощь одной из сторон конфликта», — говорится в петиции.