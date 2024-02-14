Культура 14 февраля 2024, 06:24 Художник пригрозил уничтожить картины Пикассо, Рембрандта и Уорхола за смерть Ассанжа Художник Молодкин уничтожит 16 картин в случае смерти Джулиана Ассанжа в тюрьме Unsplash

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Художник-концептуалист Андрей Молодкин собрал 16 шедевров мировой живописи, запер в сейфе с едким веществом и анонсировал акцию «Рубильник мертвеца». Он пригрозил уничтожить картины в случае смерти основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в тюрьме. О своем плане мужчина рассказал Sky News.

«Я считаю, что если что-то случилось и мы стерли какой-то шедевр, он будет стерт из истории — никто не узнает, что это было за произведение. <…> У нас есть вся документация, и мы все их сфотографировали», — объяснил организатор акции.

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Он заявил, что спрятал в 29-тонном сейфе на юге Франции 16 картин. Среди них собственные работы Андрея Молодкина, полотна Пабло Пикассо, Рембрандта, Энди Уорхола, Джаспера Джонса, Роберта Раушенберга, Сары Лукас, Сантьяго Сьерры и других. Общую стоимость содержимого художник оценил в 45 миллионов долларов. Их разложили по коробкам и поставили рядом с пневматическим насосом, который подсоединили к двум емкостям с едким кислотным порошком и реагентом, подключили ежедневно возобновляемый 24-часовой таймер.

Возможная экстрадиция Джулиана Ассанжа в США возмутила Андрея Молодкина. Он заявил, что с арестом журналиста свободу слова стали подавлять еще больше. Художник потребовал выпустить его. Проект поддержала жена заключенного Стелла Ассанж.

Джулиан Ассанж находится в лондонской тюрьме. Франция отказала ему в политическом убежище.