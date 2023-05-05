Мир 05 мая 2023, 15:47 Ассанж направил королю Карлу III письмо с просьбой навестить его в тюрьме Жена Ассанжа подтвердила, что он попросил короля Карля III навестить его в тюрьме РИА «Новости»

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Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж написал письмо королю Великобритании Карлу III и попросил навестить его в тюрьме. Эту информацию подтвердила его жена Стелла Ассанж в Twitter.

«Я могу подтвердить это», — заявила Стелла Ассанж в публикации.

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Ранее газета Evening Standard написала, что основатель WikiLeaks направил письмо британскому монарху с просьбой навестить его. Ассанж отметил, что в его тюрьме находятся 687 человек. По его словам, это подтверждает репутацию Великобритании как государства с самым большим количеством заключенных в Западной Европе.

Ассанж публиковал на сайте WikiLeaks информацию, полученную из секретных документов. Он с 2011 по 2019 году укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. Полиция Великобритании вошло в дипведомство 11 апреля 2019 года и задержала основателя WikiLeaks. Сейчас Ассанж находится в тюрьме строгого режима Белмарш. США просят выдать его им. Если он окажется на американской территории, ему может грозить 175 лет заключения.