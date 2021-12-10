Лондонский суд разрешил экстрадицию Ассанжа в США

Лондонский суд удовлетворил апелляцию США и разрешил экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США.

Апелляционный суд вернул дело об экстрадиции в суд первой инстанции, сам Ассанж останется под стражей.

В январе этого года лондонский суд отказал США в экстрадиции Ассанжа в связи с опасениями за его психическое здоровье.

После этого власти США предоставили британскому правосудию гарантии, что основатель WikiLeaks в случае экстрадиции не будет подвергаться особым административным мерам или содержаться в тюрьме максимально строгого режима.

Сейчас журналист пребывает в лондонской тюрьме. Его выдало посольство Эквадора. В этой стране Ассанж скрывался с 2012 года.

Джулиан Ассанж — известный интернет-журналист и главный редактор и директор WikiLeaks. Эта организация публиковала секретную информацию, взятую из анонимных источников или при утечке закрытых сведений. В 2010 году его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании. В 2012 году он укрылся в посольстве Эквадора, где проживал до апреля 2019 года.