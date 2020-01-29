Фильм-биографию протоиерея Чаплина покажут в 2020 году

Первый биографический документальный фильм о протоиерее Всеволоде Чаплине покажут уже в 2020 году. По словам режиссера фильма Анны Соколовой, его начали готовить еще после ухода Чаплина с поста руководителя синодального отдела.

«Целью фильма было ответить на вопрос: каким должен быть священник, пастырь в наше время? А он был резонансной фигурой, и вокруг него всегда были полярные люди, не только ультраконсерваторы, в основном — богемная интеллигентская публика, деятели искусства, это его целевая аудитория», — рассказала Соколова РИА «Новости».

С 2009 по 2015 год Всеволод Чаплин возглавлял Синодальный отдел по взаимоотношениям церкви и общества Московского патриархата Русской православной церкви. После ухода оттуда он стал настоятелем московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот, но продолжил заниматься публицистической и общественной деятельностью.

Соколова рассказала, что решила назвать документальный фильм «Кто вы, мистер Чаплин». По ее словам, создатели сфокусировались на ежедневном пастырском служении священника, но в фильме есть и рассказы о встречах с разными людьми, которых он привел в церковь. Последнюю сцену фильма снимали 17 января.

Фильм будет идти около 50 минут. Создатели уже получили предварительное согласие на показ фильма на кинофестивалях «Лучезарный ангел» и «Докер».

Протоиерей умер 26 января на 52-м году жизни. Он скончался у входа в храм преподобного Феодора Студита у Никитских ворот, где был настоятелем. 29 января проходило прощание с Чаплиным, его похоронили на Троекуровском кладбище.