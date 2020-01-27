«Призвал господь»: Шнуров написал матерную эпитафию Чаплину
По словам Шнурова, священника «призвал господь». При этом Чаплин был «не то чтоб очень старый, но умер все же раньше тех, кому грозил он смертью лютой».
Известно, что музыкант и священник были в заочном затянувшемся конфликте. Протоиерей еще в январе 2018 года заявил, что Шнуру уготовано место в аду за его матерные песни.
Некоторые боятся, а я прямо скажу, если Шнуров не раскается и не изменится, он точно будет в аду. Об анафеме речи нет. Он не христианинВсеволод Чаплинпротоиерей.
В ответ лидер «Ленинграда» разразился нецензурщиной. По словам музыканта, прикрываясь именем Христа, священник не соблюдал аскезу, в результате чего «нарастил массу».
«Пусть черти сварят из меня бульона», — заключил тогда Шнур, объяснив, что если в раю будут такие, как Чаплин, то сам Шнур готов отправиться в ад.
Протоиерей Всеволод Чаплин умер в Москве. Это произошло в воскресенье, 26 января. Священнику был 51 год. По предварительным сведениям, у него остановилось сердце после службы в храме Феодора Студита. Чаплин служил в этом храме настоятелем.