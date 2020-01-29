Прощание с Чаплиным завершилось нападением на журналиста

Прощание с протоиереем Всеволодом Чаплиным завершилось скандалом. Группа неизвестных напала на журналиста, когда процессия покидала храм Феодора Студита в Москве.

Нападение произошло в тот момент, когда гроб с телом протоиерея погрузили в катафалк. На церемонии прощания собралось много журналистов из разных СМИ. Один из них стоял возле машины с оборудованием для съемки. К нему подошла группа активистов радикального движения SERB. Около семи человек попытались отнять у журналиста камеру, но потерпевший смог отбиться.

На церемонию прощания с Всеволодом Чаплиным пришло большое количество посетителей — многим из них даже не хватило места в храме. Но они не разошлись, а остались стоять на улице. Издание URA.RU сообщило, что на церемонию пришли более 300 человек.

Протоиерей умер 26 января на 52-м году жизни. Он скончался на пороге того самого храма, в котором прошло прощание с ним. При жизни он служил в нем настоятелем.

По предварительной информации, священнослужитель умер из-за ишемической болезни сердца на фоне астмы и диабета.