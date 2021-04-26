Энтони Хопкинс и Фрэнсис Макдомарнд получили «Оскар» за лучшие главные роли

Церемония вручения премии «Оскар» в этом году завершилась объявлениями номинаций «Лучшая женская роль» и «Лучшая мужская роль». Победителями стали Фрэнсис Макдорманд за роль в «Земля кочевников» и Энтони Хопкинс за «Отец».

Кинокритики, которые предсказывали победу актерам, сыгравшим главную роль в фильме Ма Рейни: Мать блюза», Чедвика Боузмана, которого номинировали посмертно, и Виола Дэвис, победителями стали Фрэнсис Макдорманд и Энтони Хопкинс.

Церемония вручения кинонаграды «Оскар» в этом году прошла в необычном формате. Актеры собрались на трех площадках. Церемонию вели Зендая, Брэд Питт, Хоакин Феникс, Риз Уизерспун, Харрисон Форд, Рене Зеллвегер, Пон Джун-хо и Холли Берри.

Награду за лучшую мужскую роль второго плана получили Дэниэл Калуя за роль в фильме «Иуда и Черный мессия». Лучшей актрисой в роли второго плана стала Юн Е Джон за работу в «Минари». Она первая актриса из Южной Кореи, получившая награду Киноакадемии. В номинации «Лучший режиссер» победила американка китайского происхождения Хлоя Чжао за фильм «Земля кочевников». Она стала второй женщиной в истории премии, получившей эту награду. «Лучший фильм» получила «Земля кочевников.