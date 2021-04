Премия киноакадемиков «Оскар» началась сразу в трех точках мира

В этом году, несмотря на пандемию, вручение кинопремии «Оскар» пройдет почти традиционно, с красной дорожкой и потрясающими туалетами звезд. Однако им придется во время рекламы надевать медицинские маски, а количество приглашенных ограничено 170 гостями, которым придется сдать ПРЦ-тесты. Трансляцию будут вести из Лос-Анджелеса, Парижа и Лондона.

Как сообщило издание The Variety, церемония в Лос-Анджелесе проходит на центральном вокзале Union Station. Это первое публичное мероприятие в городе, в котором до последнего времени действовали строгие ограничения.

Вести церемонию приглашены Зендая, Брэд Питт, Хоакин Феникс, Риз Уизерспун, Харрисон Форд, Рене Зеллвегер, Пон Джун-хо и Холли Берри. В этом году на главную премию и звание лучшего фильма года претендуют киноленты «Суд над чикагской семеркой», «Земля кочевников», «Отец», «Иуда и черный мессия», «Манк», «Минари», «Девушка, подающая надежды» и «Звук металла».

Приз за «Лучший оригинальный сценарий» получил фильм «Девушка, подающая надежды» (Promising Young Woman, 2020) режиссера Эмиральд Феннел. Она же написала и сценарий.

Награду за категорию «Лучший актер второго плана» получил британский актер Дэниэл Калуя. Он сыграл в фильме «Иуда и черный мессия» (Judas And The Black Messiah, 2021) режиссера Шаки Кинга.

«Лучшим иностранным художественным фильмом» стала картина «Еще по одной» датского кинорежиссера Томаса Винтерберга. Он посвятил победу дочери, погибшей в автокатастрофе. Она восхищалась сценарием, и могла бы сыграть в фильме.

В номинации «Лучший режиссер» победила американка китайского происхождения Хлоя Чжао за фильм «Земля кочевников». Она стала второй женщиной в истории премии, получившей эту награду.

Американский анимационный фильм «Душа» завоевал «Оскар» в категории «Лучший анимационный фильм». Она же получила премию за лучшую музыку. Композиторами мультфильма выступили американцы Трент Резнор и Джон Батист, а также британец Аттикус Росс.

Премии «Оскар» в номинации «Лучшая актриса второго плана» за роль в фильме «Минари» (Minari, 2020) удостоилась южнокорейская исполнительница Юн Е Джон.

Певица H.E.R получила награду за «Лучшую песню» за оригинальный трек Fight for You к фильму «Иуда и черный мессия».

Актриса Гленн Клоуз в восьмой раз не получила «Оскар». Однако она не унывает, свой проигрыш голливудская звезда отметила тверком. Она была номинанткой за роль второго плана в фильме «Элегия Хиллбилли».

Впервые во время церемонии вручения «Оскар» лучший фильм назвали не в конце, а до объявления победителей в категориях «Лучшая женская роль» и «лучшая мужская роль». В этом году «Оскар» забрал фильм режиссера китайского происхождения Хлои Чжао «Земля кочевников». Также на премию претендовали «Манк», «Отец», «Иуда и черный мессия», «Минари», «Девушка, подающая надежды», «Звук металла» и «Суд над чикагской семеркой».

Актриса Фрэнсис Макдорманд, сыгравшая главную роль в фильме «Земля кочевников», получила «Оскар» в номинации лучшая женская роль. Ее соперницами были Виола Дэвис за роль Ма Рейни в «Ма Рейни: Мать блюза», Андра дей за роль Билли Холидей в «Соединенные Штаты против Билли Холидей», Васесса Кирби за роль Марты Вайсс во «Фрагментах женщины» и Кэри Маллиган за роль Кассандры «Кэсси» Томас в «Девушка, подающая надежды».

Роль Энтони в фильме «Отец» стала оскароносной для Энтони Хопкинса. Он завоевал награду за «лучшую мужскую роль». Он обошел Риз Ахмеда, который сыграл Рубена Стоуна в «звук металла», Гэри Олдмена в роли Германа Дж. Манкевича в «Манк», Стивена Яна в роли Джейкоба Ли в «Минари», а такжеглавного претендента Чедвика Боузмана, котороый был номинирован посмертно за роль в фильме Ма Рейни: Мать блюза».