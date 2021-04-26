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    26 апреля 2021, 05:37

    Кореянка Юн Е Джон получила «Оскар» как лучшая актриса второго плана

    Екатерина Шамина

    Южнокорейская актриса Юн Е Джон завоевала «Оскар» в номинации «Лучшая актриса второго плана» за роль в фильме «Минари». Об этом объявили на вручении 93-й кинонаграды «Оскар» в области киноискусства.

    Кореянка Юн Е Джон получила «Оскар» как лучшая актриса второго плана

    Трансляцию ведет телеканал ABC. «Оскар» южнокорейская актриса получила за фильм «Минари», где сыграла бабушку главной героини. Фильм рассказывают историю семьи иммигрантов из Южной Кореи, которые пытаются жить в сельской Америке в 1980-х годах.

    Во время церемонии Юн Е Джон отметила, что англоговорящие люди неправильно произносят ее имя.

    «Я просто более удачлива, чем вы сегодня, а может, это просто американское гостеприимство к корейским актерам», — пошутила она.

    Номинантами в категории «Лучшая актриса второго плана» также были: Оливия Колман за роль в картине «Отец», Гленн Клоуз, сыгравшая в «Элегия Хиллбилли», Мария Бакалова из «Борат-2» и Аманда Сайфред за роль в «Манк».