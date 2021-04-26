Кореянка Юн Е Джон получила «Оскар» как лучшая актриса второго плана

Южнокорейская актриса Юн Е Джон завоевала «Оскар» в номинации «Лучшая актриса второго плана» за роль в фильме «Минари». Об этом объявили на вручении 93-й кинонаграды «Оскар» в области киноискусства.

Трансляцию ведет телеканал ABC. «Оскар» южнокорейская актриса получила за фильм «Минари», где сыграла бабушку главной героини. Фильм рассказывают историю семьи иммигрантов из Южной Кореи, которые пытаются жить в сельской Америке в 1980-х годах.

Во время церемонии Юн Е Джон отметила, что англоговорящие люди неправильно произносят ее имя.

«Я просто более удачлива, чем вы сегодня, а может, это просто американское гостеприимство к корейским актерам», — пошутила она.

Номинантами в категории «Лучшая актриса второго плана» также были: Оливия Колман за роль в картине «Отец», Гленн Клоуз, сыгравшая в «Элегия Хиллбилли», Мария Бакалова из «Борат-2» и Аманда Сайфред за роль в «Манк».