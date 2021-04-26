«Земля кочевников» завоевала «Оскар» в номинации «Лучший фильм»

Премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм» получил фильм «Земля кочевников». Он был главным претендентом на победу.

Ранее фильм получил премию «Золотой глобус» в аналогичной номинации.

Фильм снят в жанре роуд-муви. В нем рассказана история женщины, которая потеряла жилье и вынуждена кочевать по западу США в домах на колесах и перебиваться временными заработками.

Со временем герои фильма в кочевой жизни находят смысл жизни и целую философию. Многие отказываются от оседлой жизни, даже когда могут себе это позволить, в пользу кочевнической.

Кинокритик Егор Москвитин ранее в беседе с «360» заявил, что из всего списка больше всех выделяется картина «Земля кочевников», конкурентов у которой просто нет.

Фильм американского режиссера китайского происхождения Хлои Чжао обошел в номинации такие кинокартины, как «Отец» Флориана Зеллера, «Манк» Дэвида Финчера, «Суд над чикагской семеркой» Аарона Соркина: «Девушка, подающая надежды» Эмиральда Феннела, «Минари» Ли Айзека Чуна, «Звук металла» Дариуса Мардера, «Иуда и черный мессия» Шака Кинга.