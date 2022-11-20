Интересное 20 ноября 2022, 12:38 Разблокированный аккаунт Трампа в Twitter набрал 25 миллионов подписчиков Более 25 млн человек подписались на разблокированный Twitter экс-президента США Трампа flickr

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На страницу бывшего президента США Дональда Трампа в Twitter подписались более 25 миллионов человек с момента разблокировки аккаунта. Самым популярной оказалась последняя сделанная им запись — за несколько часов она набрала почти 300 тысяч комментариев.

Последний пост экс-президента понравился почти полумиллиону пользователей социальной сети.

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Ранее новый владелец Twitter, американский предприниматель Илон Маск устроил публичное голосование. Он поинтересовался у юзеров, стоит ли размораживать страницу Дональда Трампа. Большинство опрошенных высказалась за возвращение политика в сеть. Сам бывший хозяин Белого дома ранее заявлял, что не собирается вновь пользоваться аккаунтом вне зависимости от результатов опроса.

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Дональд Трамп подал документы для участия в президентской кампании 2024 года. Ранее он анонсировал «важное заявление», сообщило издание «Политика сегодня».

Страницу Трампа заблокировали в 2021 году — после победы на выборах нынешнего главы государства Джо Байдена. Администрация Twitter посчитала, что посты Трампа могут спровоцировать беспорядки в стране. После этого он просил суд рассмотреть законность этого решения.