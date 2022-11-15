Мир 15 ноября 2022, 04:10 Трамп опять потребовал у суда пересмотреть законность его блокировки в Twitter Представители Трампа попросили суд отменить решение о законности его блокировки в Twitter Pxhere

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Апелляционный суд в США попросили отменить решение первой инстанции о законности блокировки экс-главы Белого дома Дональда Трампа в Twitter, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исковое заявление. В нем представители политика просят пересмотреть дело в пользу восстановления аккаунта.

«Решение должно быть отменено, а дело возвращено для дальнейшего рассмотрения», — сказано в документе.

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Также представители бывшего президента США потребовали компенсации и возвращения Трампа в соцсеть. По мнению адвокатов, он не планирует пользоваться Twitter, однако должен иметь такую возможность .

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Ранее Трамп заявлял, что не собирается возвращаться в Twitter после смены руководства компании, поскольку ему больше нравится находиться в собственной соцсети Truth Social. Политик также усомнился в том, что Twitter будет успешно развиваться без его присутствия там.

В Truth Social Трамп обратился к телекомпании CNN с предложением создать посвященный ему телеканал. По словам экс-президента США прореспубликанский Fox достиг успеха только потому, что предоставляет ему слово.