Мир 19 ноября 2022, 05:20 Маск предложил пользователям Twitter проголосовать по вопросу о разморозке аккаунта Трампа Бизнесмен Илон Маск запустил опрос по восстановлению аккаунта Трампа в Twitter РИА «Новости»

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Купивший площадку Twitter Илон Маск предложил пользователям принять участие в голосовании по вопросу о разблокировке аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа, который заморозили в 2021 году. Об этом он написал в соцсети.

«Восстановить бывшего президента Трампа», — предложил Маск с вариантами «да» или «нет».

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Многие пользователи стали публиковать скриншоты с ответом под постом бизнесмена. Одни голосовали за разблокировку, другие хотели оставить все как есть.

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Ранее экс-президент США Трамп прокомментировал покупку Twitter Маском. По его словам, теперь у площадки появится адекватный руководитель.

В прошлом году администрация площадки запретила Трампу пользоваться ею. Это произошло после победы на выборах кандидата от Демократической партии Джо Байдена. В Twitter опасались, что сообщения Трампа могут спровоцировать погромы со стороны сторонников Республиканской партии.