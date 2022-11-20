Мир 20 ноября 2022, 04:45 Большинство участников голосования в Twitter поддержали разморозку аккаунта Трампа Большинство участников голосования в Twitter поддержали разморозку аккаунта Трампа РИА «Новости»

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Новый владелец соцсети Twitter Илон Маск устроил голосование о возвращении аккаунта экс-президенту США Дональду Трампу. Большинство участников опроса поддержали эту идею, сообщил ТАСС.

Голосование завершилось на странице Маска. В нем приняли участие почти 15 миллионов пользователей. Разблокировать профиль Трампа призвали 51,8% респондентов, против высказались 48,2%. При этом бывший резидент Овального кабинета не собирается возвращаться в Twitter.

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Его аккаунт заблокировали в 2021 году после победы на выборах президента США кандидата от демократов Джо Байдена. Руководство соцсети сочло, что твиты Трампа могут спровоцировать беспорядки в разных штатах.

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Позднее миллиардер основал собственную соцсеть Truth Social. Новость о покупке Маском Twitter Трамп воспринял с энтузиазмом, выразив надежду, что у площадки будет адекватный руководитель. Однако приход Маска в компанию начался с увольнения сотрудников.