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    12 августа 2020, 11:44

    Пользовательница показала свой способ очистки контейнера от жира. Его уже назвали идеальным

    Анастасия Калинина

    Для того, чтобы до скрипа очистить от жира контейнеры для еды понадобится бумага, вода, средство для мытья посуды и минута свободного времени.
    Пользовательница показала свой способ очистки контейнера от жира. Его уже назвали идеальным

    Пользовательница TikTok выложила ролик, в котором показала идеальный, а самое главное легкий способ избавиться от жира на стенках контейнера для еды.

    Добавьте в контейнер несколько капель моющего средства, залейте его теплой водой на четверть и добавьте туда несколько кусочков салфетки или бумажного полотенца. Закройте емкость крышкой и хорошенько встряхните в течение 10 секунд. Готово — контейнер чист, осталось сполоснуть водой.

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