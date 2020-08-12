Пользовательница показала свой способ очистки контейнера от жира. Его уже назвали идеальным

Для того, чтобы до скрипа очистить от жира контейнеры для еды понадобится бумага, вода, средство для мытья посуды и минута свободного времени.

Пользовательница TikTok выложила ролик, в котором показала идеальный, а самое главное легкий способ избавиться от жира на стенках контейнера для еды.

Добавьте в контейнер несколько капель моющего средства, залейте его теплой водой на четверть и добавьте туда несколько кусочков салфетки или бумажного полотенца. Закройте емкость крышкой и хорошенько встряхните в течение 10 секунд. Готово — контейнер чист, осталось сполоснуть водой.

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