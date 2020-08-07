Россиянам рассказали, когда можно есть дыню и арбуз

Врач объяснила, что не стоит есть арбуз и дыню на десерт, после основного приема пищи. Их лучше употреблять в качестве отдельного приема пищи. Причем важно, чтобы порция была небольшая — до 300 грамм.

«Если человек питается разнообразно в течение дня, и у него есть завтрак, обед и ужин, а в состав еды входят продукты животного и растительного происхождения, то арбуз должен быть между этими приемами пищи», — пояснила она.

Королева отметила, что прием дыни желательно оттянуть по времени максимально дальше от других трапез. Также она посоветовала воздержаться от употребления этого плода людям с нарушением углеводного обмена или с тенденцией к набору веса.

«Никто не умаляет пищевую ценность дыни, но у нее гликемический индекс выше, чем у арбуза, и ответная реакция организма в том, что человек набирает вес, если ест дыню вместе с другими продуктами», — объяснила врач.

Ранее диетолог предупредила об опасности арбузов. Они не только почти не несут никакой пользы для здоровья, но могут еще и навредить.