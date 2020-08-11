«Внимание, еда!»: выбираем лучшую говядину

В последнее время стало модно отказываться от мяса или переходить на так называемый «белый вид» — индейку или курицу. Но если вы никак не можете уйти от красного мяса, то нужно прислушаться к диетологам, которые рекомендуют остановиться на говядине. Как выбрать охлажденную говядину и чем она хороша, разбиралась программа «Внимание, еда!».

Говядина полезнее, чем свинина: в ней меньше калорий и жира. А значит, снижается нагрузка на печень, почки и сердечно-сосудистую систему. В одном стограммовом кусочке говядины содержится всего лишь 200 калорий, а в таком же куске телятины еще меньше — 100 калорий. Только на гарнир нужно выбирать не картошку или макароны, а овощи и зелень.

Также калорийность зависит от возраста коровы: чем она моложе, тем меньше жира будет в мясе. Правда, определить этот показатель по внешнему виду бывает сложно.

И, разумеется, важен способ приготовления говядины. Один и тот же кусочек мяса может содержать 300 калорий — в жареном виде, или 174 калории — если он запечен в духовке.

Кроме того, говядина не вызывает аллергии, дает быстрое насыщение и имеет насыщенный химический состав. Она является прекрасным источником железа, а также кальция, магния, цинка, меди, марганца и других микроэлементов. В одной порции содержится 20 граммов белка, что позволяет быстро насытить организм. Особенно важно включать говядину в рацион при повышенных физических нагрузках, чтобы избежать истощения организма. Мясо показано к употреблению во время восстановления после тяжелых болезней, операций, травм, при потере большого количества крови.

Говядина поможет восстановить гемоглобин, который переносит кислород и обеспечивает заживление тканей после операции, для ослабленных больных. Для него нужны цинк и селен, половина суточной нормы которых содержится в 100 граммах говядины Марият Мухина врач-диетолог.

Программа «Внимание, еда!» решила проверить четыре вида охлажденной говядины. На исследования в лабораторию отправили:

— говядина «Духовая» торговой марки «Эколь» — изготовитель ООО «Оптимум»;

— вырезка из мяса молодых бычков торговой марки «Ашан» — изготовитель ООО «Филье Проперти»;

— говядина охлажденная торговой марки «Вкус Вилл» — изготовитель ООО «Пищевой комбинат „Панино“;

— грудинка говяжья бескостная „Фермерская“ торговой марки „Ашан“ — изготовитель ООО „Филье Проперти“.

Говядина, особенно бескостная, достаточно дорогой продукт. Цена на порядок выше свинины. В среднем — 500 рублей за килограмм и больше. Поэтому особенно важно знать, какое же мясо нам продают в магазинах по такой цене. Нет ли там антибиотиков или других неприятных сюрпризов.

Результаты проверки показали, что ни в одном из образцов мяса нет ни следов антибиотиков, ни ГМО. Три вида мяса оказались отличного качества: говядина „Духовая“, вырезка из мяса молодых бычков и грудинка бескостная „Фермерская“.

А вот одна марка не прошла проверку — охлажденная говядина „Вкус Вилл“. В этом продукте нашли кишечную палочку и превышение нормы по обсеменению чужеродными бактериями.

«Вкус Вилл», наконец, запросил у нас протоколы исследований, мы их предоставили. Я надеюсь, что они сделают выводы. Обычно это так и происходит с цивилизованными бизнесами: они сообщают о мерах, которые собираются предпринять для устранения нарушений. Пока информацию о каких-то действиях «Вкус Вилла» мы не получали Елена Шаройкина директор Общенациональной ассоциации генетической безопасности.

Из четырех видов охлажденной говядины проверку не прошел лишь один. Это неплохой результат, но есть к чему стремиться.

Все исследования программы «Внимание, еда!» проходят в аккредитованных лабораториях. На них имеются все необходимые документы. Данная независимая экспертиза проведена ОАГБ в рамках проекта по безопасности продуктов питания «Внимание, еда!», реализуемого в партнерстве с телеканалом «360» и при поддержке Фонда президентских грантов.

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