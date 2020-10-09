Нобелевскую премию мира присудили программе, а не человеку

Лауреатом Нобелевской премии мира стала продовольственная программа ООН. Об этом сообщили представители комитета.

В пресс-службе Нобелевского комитета объяснили, что решили присудить премию Всемирной продовольственной программе «за усилия по борьбе с голодом, за вклад в улучшение условий мира в районах, затронутых конфликтом, и за то, что она действовала в качестве движущей силы в борьбе с этой проблемой».

Только в 2019 году в рамках программы была оказана помощь почти 100 миллионам человек в 88 странах. При этом страдали от голода более 135 миллионов человек. В большинстве случаев проблема была вызвана войнами и вооруженными конфликтами. Еще в 2015 году ООН признали искоренение голода одной из важнейших целей в области устойчивого развития.

На Нобелевскую премию мира в этом году были номинированы среди прочих президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп.

Нобелевскую премию — 2020 решили вручать в течение недели, с 5 по 11 октября. Объявление результатов происходит онлайн. Медали и дипломы лауреатам вручат позднее представители шведского посольства в их странах или победители прошлых лет.

Ранее уже были объявлены лауреаты премии по медицине, физике, химии и литературе.