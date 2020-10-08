Нобелевскую премию по литературе получила американская поэтесса

Нобелевским лауреатом по литературе стала американская поэтесса Луиз Глюк.

Победителя в этой категории объявили с формулировкой «За безошибочный поэтический голос, который своей строгой красотой делает индивидуальное существование универсальным».

Имя победителя премии по литературе 2020 года опубликовал в официальном аккаунте в Twitter Нобелевский комитет.

Ранее уже стали известны лауреаты Нобелевки по медицине, физике и химии. Награды в этом году вручают постепенно — раз в день с 5 по 11 октября. Трансляции объявления победителя ведется на сайте премии. Лауреаты не приедут в Стокгольм за наградами — медали и дипломы им вручат сотрудники посольств Швеции в их странах или победители прошлых лет.

В 2019 году Нобелевскую премию по литературе получил австриец Петер Хандке «за влиятельную работу, которая с помощью языковой изобретательности исследовала периферию и специфику человеческого опыта». Интересно, что драматург ранее сам критиковал премию. Поэтому он удивился, когда награду присудили именно ему. Вручение вызвало еще один скандал: послы четырех стран — Турции, Албании, Хорватии и самопровозглашенного Косово — не пришли на церемонию награждения Хандке, потому что обвинили писателя в просербской позиции.