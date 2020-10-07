Две женщины получили Нобелевскую премию по химии за методы редактирования генома

Нобелевская премия по химии присуждена Эммануэль Шарпентье и Дженнифер Даудна. Они занимаются разработкой методов редактирования генома.

В официальном аккаунте Нобелевского комитета в Twitter появилась информация о присуждении награды на достижения в области химии.

Ученые смогли открыть так называемые генетические «ножницы» CRISPR / Cas9, с помощью которых можно изменять ДНК животных, растений и микроорганизмов с чрезвычайно высокой точностью, сообщает пресс-служба Нобелевского комитета. Эта технология внесла существенный вклад в развитие медицины. С помощью нее можно продолжить разрабатывать технологии лечения рака и наследственных заболеваний.

Нобелевский комитет объявляет победителей премии 2020 года в течение недели с 5 по 11 октября ежедневно. Уже известны имена лауреатов Нобелевки по медицине, физике и химии.

При этом многие эксперты обвиняют Нобелевскую премию в политизации. Однако это не касается областей, связанных с естественными науками.

