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    06 октября 2020, 13:08

    Нобелевскую премию по физике дали сразу за два открытия

    Ксения Басырова

    Нобелевскую премию по физике присудили Роджеру Пенроузу, Рейхарду Гензелю и Андрее Хез. Хез и Гензель открыли супермассивный компактный объект в центре нашей галактики. Пенроуза наградили за открытие, что образование черных дыр можно считать надежным предсказанием теории относительности.
    Нобелевскую премию по физике дали сразу за два открытия

    Имена лауреатов премии по физике опубликовали в официальном аккаунте Нобелевской премии в Twitter. Также прямая трансляция объявления победителей идет на официальном канале премии на YouTube.

    Вчера, 5 октября, стали известны имена победителей премии по физиологии и медицине. Награду получили Харви Альер, Майкл Хогтон и Чарльз Райс, которые занимались изучением вируса гепатита С. Им вручат дипломы, медали и денежное вознаграждение.

    В этом году официального вручения не будет. В разных странах заслуженные призы победители получат из рук сотрудников посольства Швеции или лауреатов премии прошлых лет. Такие меры связаны с распространением коронавирусной инфекции во всем мире.

    Новости SMI.FM