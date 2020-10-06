Нобелевскую премию по физике дали сразу за два открытия

Нобелевскую премию по физике присудили Роджеру Пенроузу, Рейхарду Гензелю и Андрее Хез. Хез и Гензель открыли супермассивный компактный объект в центре нашей галактики. Пенроуза наградили за открытие, что образование черных дыр можно считать надежным предсказанием теории относительности.

Имена лауреатов премии по физике опубликовали в официальном аккаунте Нобелевской премии в Twitter. Также прямая трансляция объявления победителей идет на официальном канале премии на YouTube.

Вчера, 5 октября, стали известны имена победителей премии по физиологии и медицине. Награду получили Харви Альер, Майкл Хогтон и Чарльз Райс, которые занимались изучением вируса гепатита С. Им вручат дипломы, медали и денежное вознаграждение.

В этом году официального вручения не будет. В разных странах заслуженные призы победители получат из рук сотрудников посольства Швеции или лауреатов премии прошлых лет. Такие меры связаны с распространением коронавирусной инфекции во всем мире.