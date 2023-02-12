Интересное 12 февраля 2023, 18:01 «Кровавую» луну заметили жители Петербурга 11 февраля Петербуржцы увидели в небе огромную красную луну 11 февраля

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Жители Санкт-Петербурга стали свидетелями, как прошлым вечером над Северной столицей взошла огромная красная луна. Кадрами этого необычного явления поделился Telegram-канал «Астро Фото Болото».

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«Снимала и думала, едешь вот так по ЗСД и даже не знаешь, что луна поднимается, что кто-то тебя снимает… Было бы здорово очутиться в чьем-то лунном восходе», — восхитился автор канала.

Ранее главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова объяснила, с чем связано такое явление. Она рассказала, что луна приобретает красный цвет при влажном воздухе, а когда на улице сухая погода, то ночное светило становится желтым.

В начале января москвичи заметили сразу два солнца на небе. Такое уникальное астрономическое явление называется эффект паргелия — разновидность гало. Кроме этого, россияне часто видят световые столбы в небе. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов подтвердил, что это разновидность гало.