Общество 06 января 2023, 11:49 Москвичи стали свидетелями уникального для зимы природного явления Жители Москвы увидели в небе два солнца из-за эффекта гало

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Жители Москвы стали свидетелями уникального астрономического явления — эффекта паргелия, разновидности гало. В небе можно было обнаружить сразу два солнца, видео появилось в социальных сетях.

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Одно из светил является оптическим обманом и называется паргелий. Оно возникает из-за преломления солнечного света в анизотропно ориентированных кристалликах льда, находящихся в атмосфере.

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В октябре жители сразу нескольких российских городов рассказали в соцсетях о необычных вертикальных полосах света в небе. Некоторые решили, что началась атака пришельцев, другие восприняли лучи за залпы лазеров боевого комплекса «Пересвет».

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Но на деле все оказалось гораздо проще: причиной аномалии стало хорошо изученное астрономическое явление — световой столб. Он тоже является разновидностью эффекта гало — особого преломления лучей, исходящих от источника света.