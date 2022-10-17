Метеорологи объяснили появление красной луны в Москве | 360°

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Метеорологи объяснили появление красной луны в Москве

Метеоролог Позднякова: красная луна в Москве взошла из-за увеличения влажности воздуха

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Красный цвет луны, появившейся в Москве в ночь на 17 октября, связан с увеличением влажности воздуха в центре европейской России. Об этом РИА «Новости» рассказала главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

Воздух насыщен влагой из-за приближения теплого атмосферного фронта, и в нем преобладают красные участки спектра, пояснила метеоролог.

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«Когда у нас сухой воздух в антициклоне, то луна желтая. Когда луна всходит во влажном воздухе, то лунный свет приобретает красноватый оттенок», — пояснила Позднякова.

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Фото и видео кроваво-красной луны появились в Сети. Некоторые пользователи признавались, что ни разу не видели, чтобы небесное светило приобретало такой цвет. При этом в разные годы красная луна наблюдалась и в других российских городах. Сотрудник кафедры астрономии и геодезии Института естественных наук Уральского федерального университета Павел Скрипниченко рассказывал, что оттенок луны может меняться на восходе и закате (из-за «особого прохождения солнечного света через атмосферу»), во время лунного затмения и при крупных извержениях вулкана.

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