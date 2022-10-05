Связаны ли световые столбы в небе с работой «Пересвета»: подробности | 360°

Образование 05 октября 2022, 19:04 Поделиться Telegram

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Viber Безграмотность породила панику. Россияне приняли световые столбы за «Пересвет» и пришельцев Артиллерист Иванов: увидеть работу «Пересвета» можно, если луч будет направлен в глаза «ВКонтакте»

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Жители сразу нескольких российских городов сообщили о необычных вертикальных полосах, которые заметили в небе вчера вечером. Многие решили, что это залпы лазеров комплекса «Пересвета» или вовсе атака пришельцев. Но на деле все оказалось проще.

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Световые столбы в небе

Поздно вечером 4 октября жители Белгорода, Москвы, Омска и Мурманска наблюдали световые столбы. Одним из первых на необычное явление обратил внимание Telegram-канал «Рыбарь» и поделился с подписчиками фотографиями.

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Telegram-канал «Рыбарь»

Некоторые пользователи Сети предположили, что на снимках — следы работы боевых лазерных комплексов «Пересвет», которые сбивают спутники США и стран НАТО. Другие допустили, что это горят прожекторы над открывшимися шахтами ракетных войск стратегического назначения, писала «Правда.ру».

Кто-то высказал мнение, что «световым шоу» хотели посеять панику среди жителей России и Украины, подманить или отпугнуть инопланетян, призвать грешников покаяться либо рекламировали китайские лазерные фонарики.

Световые столбы и никаких чудес

Однако истина вовсе не так фантастична. В небе действительно присутствовали вертикальные полосы света: это атмосферное явление так и называется — световые столбы.

Во время прошлогодних крещенских морозов ими любовались жители Московской области, которые делились в соцсетях снимками светящихся вертикалей. А в 2020 году их видели в утреннем февральском небе над Петербургом.

Благодаря оптическому эффекту свет словно тянется вниз от Солнца, Луны, ярких планет или наземных источников света. Об этом рассказал «360» синоптик, метеоролог, эколог и климатолог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Подобного рода явления хорошо описаны. Световые столбы — это разновидность гало, особого преломления лучей, исходящих от источника света. Ничего сверхъестественного тут нет. Александр Шувалов Синоптик, метеоролог, эколог и климатолог

«Ответственность» за необычный оптический эффект несут перистые облака верхних слоев тропосферы на высоте пять-десять километров. Там скапливаются ледяные кристаллы, которые отражают свет своими гранями. Чаще всего подобное гало можно видеть во время заката либо восхода.

Это подтвердила метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. Обычно световые столбы наблюдаются во время высокослоистой облачности. Протяженный атмосферный фронт имеет однородную облачность, и на его отдельных участках можно увидеть световые вертикали.

«В принципе световые столбы наблюдают летом, но только когда на более холодный воздух идет тепло. Можно видеть их и зимой, однако в это время года недостаточна высота солнца над горизонтом, поэтому кристаллы, как правило, отражают лунный свет», — уточнила специалист.

Можно заметить световые вертикали и весной, и ранней осенью. В России они появляются нередко, особенно в северных широтах. А самое известное место в мире, где можно систематически наблюдать необычное гало, — Ниагарский водопад.

Wikipedia.org

«Пересвет» ни при чем

Офицер запаса, артиллерист Сергей Иванов в разговоре с «360» отверг все «военные» версии необычного визуального эффекта. Эксперт напомнил, что комплексы российского лазерного оружия «Пересвет» передали войскам три года назад, в декабре 2019-го.

«Пересвет» выпускает лазерный луч — поток когерентного света. Значит, все световые фотоны в нем колеблются в резонансе и излучается поток фотонов лишь в одном направлении. Увидеть такой луч можно, но только если он будет направлен прямо вам в глаза Сергей Иванов Офицер запаса, артиллерист

Военный подчеркнул, что в таком случае зрение наблюдателя вряд ли удастся спасти. Россиян же встревожили лишь световые столбы — природное явление, красивое, но не уникальное. Такие полосы света часто видят, например, жители Калининградской области или Урала.

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