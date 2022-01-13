«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве и Подмосковье

В Москве и Подмосковье из-за гололедицы и ветра продлили «желтый» уровень погодной опасности. Об этом свидетельствует прогностическая карта, обновленная на сайте Гидрометцентра.

В Москве и Подмосковье «желтый» уровень погодной опасности остается актуальным на пару дней дольше, чем предполагалось изначально.

Предупреждение о сильном ветре, порывы которого могут достигать 18 метров в секунду, в столице и области продлили до 21:00 14 января. А предупреждение из-за гололедицы в московском регионе сохранит действие до 07:00 15 января.

В московском регионе 14 января будет метель. Завтра в Москве и Подмосковье ожидаются сильный снег и заносы на дорогах, предупредил ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Утром в четверг в Москве наблюдали «алмазную пыль» — ледяные кристаллы, которые образуются в условиях аномального понижения температуры и высокой влажности. Такое явление накануне прогнозировал сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик Александр Шувалов ранее рассказал, какая погода будет в России на Крещение.