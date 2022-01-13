Жителей Подмосковья предупредили об опасной погоде

Сильные осадки, заносы и гололедица ожидают жителей Московского региона 14 января. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, опасная погода ожидается сразу ряде регионов России. На юге страны грядет сильное похолодание, в республиках Северного Кавказа установится лавиноопасная обстановка, а на северо-западе прогнозируется плохая погода в связи с приближением циклона.

«Очень сложная погода 13–15 января на юге России. Там будет понижение температуры такое, что в Крыму, в центральных регионах прогнозируется температура ночью ниже -10 градусов», — рассказал Вильфанд.

По прогнозам, в Краснодарском крае ожидается мокрый снег, дождь и ветер до 22 метров в секунду. Также сильные осадки в виде снега — в Ленинградской области, Карелии, Коми, Архангельской и Мурманской областях

«14 января в Московской, Ивановской областях будет сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы, гололедица», — также сообщил метеоролог.

Ранее синоптик Тишковец рассказал, что 13 января в небе над столицей может возникнуть «алмазная пыль».