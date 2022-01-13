«Алмазная пыль» накрыла Москву

В небе над Москвой повисла «алмазная пыль». Кристаллы, также именуемые ледяными иглами, жители столицы разглядели утром 13 января.

В центре погоды «Фобос» ранее объяснили, что такое явление возникает в условиях аномального похолодания и высокой влажности воздуха. Начинается вымораживание водяного пара. И мельчайшие кристаллы, которые также называют «алмазной пылью», могут парить в воздухе под утро.

Алмазные кристаллы отражают свет, и это может вызвать оптические иллюзии: например, ложную луну — яркий участок на лунном гало, который образуется из-за преломления света от естественного спутника Земли, пояснил ранее синоптик «Фобоса» Евгений Тишковец.

В прошлый раз алмазную пыль в Москве наблюдали 23 декабря.

Москвичам прогнозировали самую холодную ночь с начала года. Столбик термометра мог опуститься до -20 градусов.

Ранее жителей Москвы и Подмосковья предупредили об опасной погоде. Завтра, 14 января, ожидаются очередной снегопад, метель, заносы на дорогах и гололедица, сообщал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.