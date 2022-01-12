Синоптик Шувалов предупредил россиян о крещенских морозах

Руководитель прогностического центра «Метео», синоптик Александр Шувалов рассказал, что на Крещение в центральной части России возможны скачки температуры от -20 до 0 градусов. Об этом написала Lenta.ru.

C 13 января россиян ожидает -15... -20 градусов в утренние часы и 0 градусов в полночь. С 14 по 16 января установится достаточно мягкая погода со слабым снегом. По словам синоптика, это можно назвать лишь прелюдией к похолоданию.

«Дальше начнется карусель циклонов, которые будут проходить по траекториям с северо-запада на юго-восток, и каждый следующий будет проходить южнее предыдущего. Температура начнет понижаться, в крещенскую ночь она составит около минус 20 градусов», — сказал Шувалов.

С 17 по 20 января в центральной части России температуры в ночное время составят -20, -24 градуса.

«Но это даже хорошо, что в крещенскую ночь будет мороз — если купаться при такой низкой температуре, вода будет казаться теплой», — заключил синоптик.