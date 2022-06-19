«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за сильного ветра

Гидрометцентр предупредил о сильном ветре в Москве и Московской области 19 июня, в период до 21:00. В Подмосковье также возможны сильные дожди и грозы. Согласно прогностической карте, в московском регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

Порывы ветра в Москве могут достичь 17 метров в секунду. В Московской области вероятная скорость ветра не указана, но уточняется, что ливни вероятны до 09:00 20 июня. Особенно сильными дожди могут быть на юге Подмосковья.

Похолодания не ожидается: в течение дня в Москве и Подмосковье будет до +25 градусов. А завтра, 20 июня, будет до +22 градусов . Судя по прогнозу Гидрометцентра, жара придет в регион только в пятницу, 24 июня.

Ранее синоптик Анатолий Цыганков спрогнозировал достаточно теплую, но нестабильную погоду в выходные, 18 и 19 июня. Он предупредил, что возможны порывистые ветры и грозы. Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал нежаркую погоду нормальной для конца июня в Москве. По его данным, погода останется неоднородной на протяжении всего лета: на смену жаре будут приходить дожди.