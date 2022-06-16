Столичный регион до конца недели останется без жары. Температура воздуха для московского лета будет в пределах нормы — в районе +20…+25 градусов.

Прогноз на предстоящие дни озвучил для ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В основном температурный фон будет таким: ночью — +10…+15 градусов, днем — +20…+25. Это нормальное лето в московском исполнении. Во второй половине дня в воскресенье температура будет уже вблизи 25-градусной отметки», — сказал метеоролог.

В следующий понедельник, добавил Вильфанд, возможно кратковременное потепление: по первым расчетам, воздух прогреется до +25…+27, а возможно, и +29 градусов. Однако затем вновь станет прохладнее.

«До конца недели абсолютно нормальная, естественная для Москвы погода, характерная для середины месяца, для четвертой пятидневки июня», — пояснил он.

Согласно прогнозам синоптиков погода этим летом в стране будет иметь неоднородный характер. Россиянам не стоит ждать исключительного тепла или постоянного холода.