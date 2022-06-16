Синоптик Цыганков дал прогноз на ближайшие выходные в Москве

Синоптик Анатолий Цыганков рассказал, что 18 и 19 июня в Москве ожидается теплая, но немного нестабильная погода. Об этом сообщил RT.

Он уточнил, что вероятна переменная облачность, осадки и даже гроза. Также может быть порывистый ветер, 15-18 метров в секунду.

«Температура ночью и утром +10…+12 градусов, а днем +23…+25 градусов», — заключил Цыганков.

Синоптик пояснил, что в южных регионах России сейчас жара, а в северных — циклон. Поэтому в Москве погода изменчива.