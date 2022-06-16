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    16 июня 2022, 16:15

    Синоптик Цыганков дал прогноз на ближайшие выходные в Москве

    Дарья Морозова

    Синоптик Анатолий Цыганков рассказал, что 18 и 19 июня в Москве ожидается теплая, но немного нестабильная погода. Об этом сообщил RT.

    Он уточнил, что вероятна переменная облачность, осадки и даже гроза. Также может быть порывистый ветер, 15-18 метров в секунду.

    «Температура ночью и утром +10…+12 градусов, а днем +23…+25 градусов», — заключил Цыганков.

    Синоптик пояснил, что в южных регионах России сейчас жара, а в северных — циклон. Поэтому в Москве погода изменчива.