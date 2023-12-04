Экология 04 декабря 2023, 04:15 Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье Гидрометцентр объявил в Москве и области желтый уровень погодной опасности РИА «Новости»

Читать 360tv в

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за ветра и гололедицы. Это следует из данных карты прогнозов на сайте организации.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — сообщили в учреждении.

Реклама

Ветер в столице может достигать 16 метров в секунду. Предупреждение будет действовать до полудня вторника, 5 декабря.

Мощный снегопад накрыл столичный регион в воскресенье, 3 декабря. Москва в этот день побила суточный рекорд по осадкам за последние более чем 40 лет. При этом снег продолжает идти. В ночь на понедельник, 4 декабря, из-за непогоды в столичных аэропортах отменили и задержали более 40 рейсов. Один из самолетов около часа кружил над Шереметьево и не мог приземлиться из-за снега на взлетно-посадочной полосе.

В Подмосковье для расчистки дорог ночью выпустили около 1300 единиц техники. Ожидается, что снег будет идти до самого утра.