Москва 03 декабря 2023, 20:15 Снегопад в Москве побил суточный рекорд 1980 года по количеству осадков Леус: Москва 3 декабря обновила суточный рекорд по количеству выпавших осадков Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москву пришел мощный снегопад. В воскресенье столица обновила суточный рекорд по осадкам за последние более чем 40 лет, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«За всю историю наблюдений за погодой в столице 3 декабря еще никогда не было столь снежным», — уточнил он.

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Синоптик пояснил, что к 18 часам в Москве на базовой метеостанции ВДНХ выпало 10 миллиметров осадков. Это на 0,6 миллиметра больше, чем было в этот день в 1980 году.

По словам Леуса, пока зафиксировали предварительные данные, так как снегопад еще не прекратился. Точные показатели нового рекорда обнародуют после 21:00.

Специалист добавил, что больше всего засыпало снегом центр Москвы, Балчуг. В Московской области больше всего осадков выпало в Долгопрудном. На вышеуказанных метеостанциях в осадкомеры попало 11 миллиметров небесной влаги, заключил он.

Коммунальные службы на спецтехнике промели проезжую часть и пешеходные зоны. Затем обработали дороги противогололедной смесью.