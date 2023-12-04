Эксклюзив 04 декабря 2023, 02:30 Самолет больше часа не мог приземлиться в Шереметьево из-за снегопада Более 40 рейсов задержали или отменили в авиагаванях Москвы из-за снегопада Pixabay

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В столичном аэропорту Шереметьево не могут приземлиться самолеты, так как взлетно-посадочная полоса засыпана снегом. Об этом сообщил источник «360».

«Самолеты не могу приземлиться в Шереметьево, так как взлетную полосу очистить не могут. Уже час кружит самолет над аэропортом», — сообщил собеседник издания.

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В Шереметьево из-за снегопада отменили пять рейсов, около 35 бортов не смогли вовремя вылететь на маршрут. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Расписание».

Во Внуково отменили четыре вылета, 11 рейсов задержали.

В Домодедово из расписания выбились четыре рейса, один самолет отменили.

Снегопад в Москве побил суточный рекорд 1980 года по количеству осадков. К 18 часам на базовой метеостанции ВДНХ выпало 10 миллиметров осадков. Это на 0,6 миллиметра больше, чем было в этот день в 1980 году. Синоптики отметили, что это предварительные данные.