Эксклюзив 03 декабря 2023, 17:58 Более тысячи машин будут расчищать дороги Подмосковья от снега ночью Минтранс Подмосковья: ночью на дороги выйдет 1,3 тысячи снегоуборочной техники

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Мощный снежный циклон накрыл Московскую область. На улицах метель, видимость очень слабая, а сугробы растут. Снегопад в регионе закончится лишь к утру понедельника. Заместитель председателя правительства — министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик рассказал «360», что из-за непогоды на дорогах сложилась непростая ситуация.

«Дорожные службы переведены в режим повышенной готовности. В день на дорогах Подмосковья работало более 1100 единиц, в ночь запланирован выпуск 1300 единиц для того, чтобы к утру понедельника обработать и почистить дороги, обеспечить работу транспорта, в первую очередь общественного», — сообщил министр.

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Оперативный штаб работает круглые сутки и взаимодействует с экстренными службами, добавил он. Гержик посоветовал жителям не пользоваться личным транспортом в метель.

«Если оказались за рулем, будьте предельно внимательны, сбрасывайте скорость перед поворотами и пешеходными переходами», — добавил Гержик.

Ранее два десятка машин столкнулись на Новорижском шоссе из-за снегопада: водители не справились с управлением. Обошлось без пострадавших, но движение на дороге затруднено.